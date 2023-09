Milan, Pioli: «Il derby ha segnato un nuovo inizio. Lazio? Sono forti e hanno identità»

Agganciata l’Inter in vetta, il Milan non vuole fermarsi contro la Lazio. «Stiamo bene, vogliamo trovare la giusta continuità per fare bene in campionato e in Champions. Abbiamo sempre vissuto con equilibrio i momenti negativi e quelli positivi. Il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo domani la nostra miglior prestazione», ha rassicurato Stefano Pioli.

Che punta su Rafael Leao: «Se uno sbaglia un passaggio non vuol dire che ha preso sotto gamba una partita.

Ovviamente uno come Rafa deve sbagliare il meno possibile. A che percentuale è il mio Milan? Secondo me ci sono diverse situazioni in partita a cui siamo a buon livello, altre in cui possiamo crescere ancora molto. Ma è normale: abbiamo avuto tanti cambiamenti. Detto questo, la vetta ora non conta nulla, conta solo la voglia di fare bene. Non ci sono partite facili, ma non ci sono nemmeno partite impossibili. Sono contento di quello che ho visto in questi due giorni».

Adli a Cagliari ha fatto molto bene: «Ha avuto grande pazienza e anche grande forza mentale visto che giocava poco. Da mezzala cercavamo giocatori con caratteristiche diverse, quindi gli ho detto che rimaneva il ruolo di mediano davanti alla difesa insieme a Krunic. Aveva bisogno di tempo per capire una nuova posizione e nuove costruzioni sia in fase di possesso sia di non possesso: sulla trequarti si gioca in un modo, da mediano in un altro. Sappiamo che non può essere ancora perfetto in quella posizione, ma con la sua disponibilità si può fare un ottimo lavoro. Il fatto che lui sia convinto di poter trovare spazio è ottimo per chi gioca a questo livello». Infine, sulla Lazio: «Gioca insieme da anni con un ottimo allenatore e ha delle linee di gioco riconoscibili, con grande velocità e grande qualità. Al di là del loro momento sono una squadra forte».