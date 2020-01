Milan, Pioli duro: «Ci manca qualità, Ibrahimovic già punto di riferimento»

«L'impatto di Ibrahimovic è stato positivo. Ha dato subito presenza, sostegno, è già un punto di riferimento». È il commento di Stefano Pioli, a Sky, sulla prestazione di Zlatan Ibrahimovic. «La squadra probabilmente - aggiunge il tecnico del Milan dopo lo 0-0 con la Sampdoria - non è ancora abituata alla sua presenza, andava cercato di più nel finale. È normale dopo 3 giorni che non ci siano conoscenze reciproche ma potranno solo migliorare».

«È mancata qualità». Stefano Pioli sintetizza così lo 0-0 contro la Sampdoria. «Volevamo vincere - spiega a Sky il tecnico del Milan -, il risultato è deludente. Abbiamo fatto la partita, siamo riusciti ad arrivare tante volte nella loro area ma è mancata qualità, non la voglia e la generosità. La qualità deve arrivare da tutti i giocatori, serviva più velocità di palla, abbiamo fatto solo il 70% dei passaggi precisi. Le qualità ci sono, stiamo però vivendo un momento di scarsa fiducia». Pioli sperava in una reazione diversa dopo lo 0-5 contro l'Atalanta ma si attendeva una partita difficile: «Quelle sono sconfitte che rimangono e che tolgono anche certezze, oggi mi aspettavo una partita difficile. Bastava qualcosina in più ma la fortuna bisogna andarsela a cercare». Tra i giocatori più contestati c'è Suso e Pioli conferma che le gerarchie, dopo l'arrivo di Ibrahimovic, potrebbero essere riscritte: «Tutto lo sviluppo che avremo in futuro è tutto da studiare. «Credo che la cosa importante in una squadra di calcio sia mettere i giocatori di qualità più volte in possesso palla. Suso oggi ha avuto delle occasioni per determinare la gara e non c'è riuscito, ma è accaduto anche ad altri calciatori. Non siamo riusciti a concretizzare delle situazioni che potevano essere concretizzate in maniera differente, la presenza di Ibra può dare più soluzioni. Ibra in coppia con Piatek? Si può fare, basta mantenere l'equilibrio di squadra, c'è tanto da fare ancora nel nostro lavoro, si può fare meglio».

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA