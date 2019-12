Milan, Pioli deluso: «Non possiamo essere questi». Boban: «Botta tremenda, il tecnico non si tocca»

«Oggi è tutta colpa nostra, l'Atalanta ha tanta qualità ma la sconfitta è anche figlia dei nostri demeriti, il Milan non può essere questo». Così un amareggiato Stefano Pioli commenta il pesante ko di Bergamo. «La partita andava gestita in maniera diversa, siamo entrati in campo con poca lucidità e in queste partite se sbagli l'approccio... e noi abbiamo sbagliato contro una squadra che per intensità e impeto non è seconda a nessuno. Insomma, la prestazione è stata gravemente insufficiente».



«La società sa le valutazioni che sto facendo - prosegue il tecnico rossonero a Dazn - sono tre mesi che sto con questa squadra e vediamo quello che succederà sul mercato, dovendo vedere solo la partita di oggi i cambiamenti dovrebbero essere tanti ma certo non è così, ma intanto serve un atteggiamento assolutamente diverso».



«È giusto essere sconcertati, tristi e anche preoccupati. È stata una bruttissima batosta, non ce l'aspettavamo. Una prestazione tremenda sotto tutti i punti di vista. Fa molto male. Ora dobbiamo avere la forza di reagire e ripartire immediatamente dopo la sosta». Zvone Boban ha il volto scuro commentando il 5-0 subito dal Milan in casa dell'Atalanta. «Pioli non si tocca - rassicura ai microfoni di Sky il Chief Football Officier rossonero sulla posizione del tecnico -. Siamo super contenti di quello che sta facendo. Lui non c'entra. Andiamo avanti con lui senza dubbio. È imbarazzante perdere 5-0, ma non possiamo e non vogliamo buttare tutto via. Togliendo la batosta di oggi, siamo molto contenti del suo lavoro. Stiamo pensando di rinforzare attacco e difesa, ma il mercato di gennaio è complicato».

Ultimo aggiornamento: 15:50

