Milan, torna Ibrahimovic per la Champions. Pioli: «Fondamentale il suo ritorno»

Torna Ibrahimovic per la rincorsa Champions. Il Milan non può fallire l’obiettivo quarto posto. Contro il Benevento serve una vittoria, dopo le due sconfitte di fila contro Sassuolo e Lazio. «Dobbiamo essere più compatti e determinati», la ricetta di Stefano Pioli.

Milan. «Si discute tanto. Abbiamo fatto un grandissimo girone di andata, mentre nel ritorno stiamo facendo meno bene. Dobbiamo essere più compatti e determinati».

Milan, qui Ibra: «Ho dimostrato che l'età non conta. La Champions? Dobbiamo crederci»

Cattiveria. «Per me tre cose sono importanti. Bisogna avere qualità di gioco, spirito di gruppo e mettere in campo un grande cuore. Se veniamo meno in queste tre cose diventa più difficile ottenere certi risultati».

Momento. «Abbiamo passato momenti felici e positivi, dobbiamo dimostrare che sappiamo superare anche quelli difficili. Ho visto una squadra determinata».

Maldini e società. «Il supporto del club non è mai mancato. Sono persone che sanno cos’è il calcio, sanno che le stagioni così difficili passano anche da momenti delicati. La loro vicinanza ci aiuta ed è importante».

Ibrahimovic. «Sappiamo tutti quanto sia importante per noi sia dal punto di vista tecnico che della personalità. Siamo contenti che sia tornato a disposizione».

Milan, Pioli: «Superlega? Non è il momento di pensare ad altro, vedremo in futuro»

Futuro. «Sono in un grande club e quindi le aspettative sono alte. Ora pensiamo alle ultime partite, poi faremo tutte le valutazioni. Io sono convinto di quello che sto facendo e del mio lavoro. Vado avanti per la mia strada».

Parola d’ordine. «Energia. Dobbiamo avere una grande energia dentro. Sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile, siamo qui a giocarci il nostro obiettivo e quindi serve grande energia. Le ultime due sconfitte ci hanno fatto male, ma dobbiamo credere in noi e nelle nostre qualità».

