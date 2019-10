Milan, i pensieri di Pioli: «Non stiamo vivendo un buon momento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rovinosa sconfitta contro la Roma all'Olimpico va archiviata. A San Siro arriva la Spal e i rossoneri non possono più sbagliare: «Non dobbiamo risparmiarci, dobbiamo dare qualcosa in più», ha detto Stefano Pioli.Milan. «Bisogna essere realisti, non è un buon momento, ma abbiamo l’occasione per migliorare la classifica e per dimostrare che siamo migliori di quanto visto domenica».Stefano Pioli. «Sono un allenatore che sta vicino ai giocatori, che cerca di migliorarli. C’è una bella differenza tra essere un buon gruppo e il diventare squadra. Siamo giovani e c’è bisogno che l’allenatore sia convincente».Classifica. «In questo momento non dobbiamo mettere il carro davanti ai buoi, c’è tutto il tempo per migliorare la classifica. Voglio gente motivata, orgogliosa e arrabbiata. Con questa classifica ognuno deve mettere qualcosa in più, i giocatori non si devono risparmiare».