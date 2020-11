Milan, Pioli cerca la terza vittoria: «Vogliamo comandare le partite, ma siamo solo all'inizio»

Dopo le vittorie contro Celtic Glasgow e Sparta Praga, il Milan vuole mettere al sicuro la qualificazione ai sedicesimi nel match di San Siro contro il Lille. «Siamo soltanto all’inizio. Siamo come quelli che scavano l’acqua. Ma noi vogliamo la sorgente», ha detto Stefano Pioli.

Milan. «Il nostro obiettivo è quello di comandare sempre le partite. Vogliamo essere propositivi. Siamo una squadra giovane, ma anche matura».

Partita. «Sarà una gara importante contro una squadra forte, siamo concentrati solo sul proseguire al meglio il nostro percorso».

Percorso. «Stiamo lavorando bene, ma siamo soltanto all’inizio».

Classifiche. «A me piace pensare sempre positivo. Ho sempre creduto nei miei ragazzi. Noi proviamo a vincere sempre. Siamo come quelli che hanno appena iniziato a scavare un pozzo per trovare l’acqua, noi vogliamo trovare la sorgente ma è ancora lontana e serve lavorare ancora parecchio».

Turnover. «Ci saranno delle rotazioni perché abbiamo bisogno di energie e freschezza dal punto di vista mentale e fisico».

Miglioramenti. «Dobbiamo essere più precisi».



