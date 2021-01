Pioli: «Non sarà semplice, ma continuiamo così»

Il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi dopo le 26 gare utili consecutive. Il primo impegno del 2021 sarà la trasferta di Benevento. Avversaria mai battuta in serie A negli unici due confronti. Il pari del 3 dicembre 2017 (con gol in pieno recupero del portiere Brignoli) e la sconfitta di San Siro del 21 aprile 2018. Ma nel frattempo, Stefano Pioli recupera Kjaer in difesa, anche se non avrà a disposizione Theo Hernandez per squalifica (oltre che Ibrahimovic, Bennacer e Saelemaekers per infortunio).

Benevento. «Il Milan non ha mai vinto? Al di là dei numeri, troveremo una squadra che sta giocando un buon calcio, sta ottenendo risultati importanti ed è ben allenata».

Bilancio. «Cosa è cambiato dall’anno scorso? Un anno fa cominciavamo a costruire, adesso le fondamenta ci sono, su quelle dobbiamo avere la motivazione di continuare a crescere, affrontare ogni gara al massimo per cercare di vincere».

Obiettivi. «Ne ho uno solo, il match col Benevento. Dobbiamo continuare su questa strada, il 2020 è stato positivo perché tutte le componenti hanno messo a disposizione il massimo potenziale. Si riparte con grande entusiasmo, fiducia e convinzione nei nostri mezzi».

Infortunati. «L’unico convocato sarà Castillejo, tutti gli altri stanno lavorando bene, non sono in grado di dare la tempistica giusta, a parte Gabbia gli altri sono infortuni muscolari».

Tonali. «Sandro è in continua crescita, è evidente, aveva bisogno di capire come muoversi in campo, era abituato a giocare da vertice. Sono tante le cose che può fare ancora meglio, come le letture in fase difensiva, ma anche in fase di possesso».

