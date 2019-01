Milan, Piatek: ​«Mi aspettavo una notte così, ma è solo l'inizio»

«Mi aspettavo una notte così, l'avevo detto che ero pronto e oggi ho fatto doppietta. Ed è solo l'inizio». Lo dice, ai microfoni di Milan Tv, Krzysztof Piatek, autore dei due gol decisivi con cui il Milan ha battuto il Napoli e si è qualificato alle semifinali di Coppa Italia. «Entrambi i gol - aggiunge il centravanti polacco - sono stati bellissimi, anche se sono stati diversi tra loro. Oggi è andata bene, ma io ho già la testa per la gara contro la Roma. Speriamo di vincere domenica, abbiamo tutto per farlo». Piatek definisce «grandiosa» l'atmosfera di San Siro, parla del derby tra connazionali con Milik con un sorriso («gli ho parlato prima della partita e questa volta ho vinto io») e resta con i piedi ben saldi per terra: «È nata una stella? Vedremo. Io voglio solo fare gol e lo ripeto, sto bene e sono nato pronto».



«Mi aspettavo una notte così, l'avevo detto che ero pronto e oggi ho fatto doppietta. Ed è solo l'inizio». Lo dice, ai microfoni di Milan Tv, Krzysztof Piatek, autore dei due gol decisivi con cui il Milan ha battuto il Napoli e si è qualificato alle semifinali di Coppa Italia. «Entrambi i gol - aggiunge il centravanti polacco - sono stati bellissimi, anche se sono stati diversi tra loro. Oggi è andata bene, ma io ho già la testa per la gara contro la Roma. Speriamo di vincere domenica, abbiamo tutto per farlo». Piatek definisce «grandiosa» l'atmosfera di San Siro, parla del derby tra connazionali con Milik con un sorriso («gli ho parlato prima della partita e questa volta ho vinto io») e resta con i piedi ben saldi per terra: «È nata una stella? Vedremo. Io voglio solo fare gol e lo ripeto, sto bene e sono nato pronto».

Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio, 00:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA