Milan, Piatek ha fiducia: «Sono tornato quello vero, posso segnare come l'anno scorso»

«Posso arrivare a segnare gli stessi gol della scorsa stagione». Ovvero 18 in campionato. È la promessa fatta nel corso di un'intervista a Sky Sport dell'attaccante del Milan, Krysztof Piatek. Ad oggi, 12 dicembre, è fermo a 4, ma il 'mood' dell'attaccante polacco del Milan, dopo la rete al Bologna, sembra cambiato. «È tornato il vero Piatek. Adesso mi sento meglio fisicamente. Ad inizio stagione non stavo bene, mi sentivo senza energia, troppo pesante. Penso che a Bologna non ho fatto solo gol: sono riuscito anche ad aiutare la squadra, lottando e recuperando palloni. Questo è il vero Piatek e voglio giocare sempre così». Torniamo alla promessa iniziale. «La scorsa stagione avevo segnato più di adesso ma nel calcio tutto è possibile. Posso segnare 6/7 gol di seguito se sto bene, penso solo a questo. Vorrei fare due gol al Sassuolo. Voglio aiutare la squadra e rendere felici i tifosi nel giorno dei 120 anni di storia». Pioli? «Ha dato cose positive alla squadra. È un allenatore positivo che ci trasmette buone sensazioni». L'attaccante polacco si rifiuta di parlare di mercato e del possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic: «Sono l'attaccante del Milan. Voglio dare il 100% e non voglio parlare di mercato». Infine una battuta su Gattuso. «È un grande allenatore. Per noi ha fatto grandi cose, gli auguro il meglio».

