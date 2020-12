Milan, Pioli: «A Praga in campo chi ha giocato meno. Ibrahimovic? Sta meglio»

Il Milan è già qualificato ai sedicesimi e chiuderà a Praga contro lo Sparta la prima fase dell’Europa League. Come ha confermato Stefano Pioli, ci sarà spazio in Repubblica Ceca per chi ha giocato meno in questi mesi. Intanto, però, un pensiero per Ibrahimovic c’è sempre: «Zlatan sta meglio», ha assicurato l’allenatore rossonero

Milan. «C’è grande competitività. Avevo chiesto alla società un gruppo di qualità e hanno soddisfatto la mia richiesta. Domani andrà in campo una squadra che darà il massimo e che proverà a vincere».

Rosa. «Tutti sono attori principali del nostro progetto. Domani ci sarà spazio per chi ha giocato di meno finora».

Ibrahimovic. «Sta meglio, sta proseguendo il suo recupero».

Condizione. «Arrivare al 100% non si può, nel calcio non esiste la perfezione. Ma abbiamo ancora ampi margini di miglioramento».

Rafael Leao. «Sta meglio ed è disponibile per domani. Vorrei fargli fare uno spezzone di partita».

Tonali. «Sandro ha giocato una buona partita a Genova, ma non deve accontentarsi».

