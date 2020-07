© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 6.5Non può prendere la botta in area di Kurtic che porta in vantaggio il Parma. Reattivo su Inglese.CONTI 6Dopo 10’ Gervinho si sposta al centro dell’attacco e per lui è un bene.KJAER 6.5Galvanizzato dal riscatto, tiene sotto controllo l’attacco degli emiliani.ROMAGNOLI 7Quando c’è da suonare la carica, firma il raddoppio.THEO HERNANDEZ 6.5Una gara abbastanza tranquilla, peccato per quella conclusione respinta da Sepe.BIGLIA 5.5L’argentino non giocava da novembre titolare. Si vede.KESSIE 8È il simbolo della rinascita del Milan. Firma un gran gol, a dimostrazione di quanto bene stia facendo in questo post lockdown.RAFAEL LEAO 5.5Ha la chance di giocare da titolare, ma non ne approfitta molto.BONAVENTURA 6.5Bravissimo a dare il via al terzo gol del Milan.CALHANOGLU 7.5Sempre nel vivo del gioco. Trova la testa di Romagnoli su punizione e chiude il match.IBRAHIMOVIC 6.5Ha una grinta fuori dal comune. In campo si fa sentire sempre.CALABRIA 6Prova a dare il suo contributo anche in fase offensiva.BENNACER 6Mette ordine in mezzo al campo.REBIC 6Partecipa all’ennesima vittoria del Milan.PIOLI 7Nonostante andrà via a fine stagione, sta conducendo il Milan verso l’Europa.SEPE 6Bravo a opporsi su Theo Hernandez, non può nulla sui due gol del Milan.DARMIAN 5.5Non è semplice affrontare Calhanoglu.IACOPONI 5Romagnoli lo sovrasta sul gol del raddoppio.BRUNO ALVES 6Sullo 0-0 ci prova di testa su cross di Kulusevski con la palla che termina sulla traversa.GAGLIOLO 5.5Si immola su una punizione di Ibrahimovic, che lo centra in pieno volto.GRASSI 6.5Bravo quando serve a Kurtic il gol del vantaggio.BRUGMANN 5.5Va in affanno appena il Milan accelera.KURTIC 6.5Secondo gol consecutivo. Dopo il Bologna, segna al Milan festeggiando (nonostante la sconfitta) la presenza numero 250 in serie A.KULUSEVSKI 6.5Dorme per tutto il match, ma sul 2-1 centra la traversa e regala un assist prezioso a Inglese, ma che Donnarumma respinge in angolo.CORNELIUS ngSi fa male al flessore della coscia destra e deve alzare bandiera bianca dopo 12’.GERVINHO 5.5Smarca Grassi in occasione del vantaggio del Parma, ma cala nella ripresa.KARAMOH 5Sostituisce Cornelius, ma fa ben poco.DERMAKU 5Anche lui male sul raddoppio firmato da Romagnoli.INGLESE 5.5Ha un’occasione che si fa, però, respingere da Donnarumma.HERNANI 5.5In campo quando ormai il Milan ha preso il sopravvento.D’AVERSA 5.5Il suo Parma soffre, reagisce, va avanti, ma crolla nel secondo tempo.