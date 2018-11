Milan, Paquetà saluta il Flamengo: «pronto per una nuova avventura»

Lucas Paquetá al passo d'addio al Flamengo. Il giocatore nel mirino del Milan domenica vestirà per l'ultima volta la maglia del club di Rio de Janeiro nel match in programma al Maracanà contro l'Atletico Paranaense. «Ora è arrivato il momento dei saluti, sono pronto a iniziare una nuova avventura -ha spiegato l'attaccante classe 1997 a 'Globo Esportè-. Ringrazio il club per tutto ciò che mi ha dato, ma dopo 12 anni credo sia giunto il momento di partire. Avrò tante cose per la testa nei prossimi giorni, devo riposare e lavorare per preparare bene l'ultima partita. Credo sarà solo un arrivederci, non un addio». © RIPRODUZIONE RISERVATA