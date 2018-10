Milan-Paquetà, retroscena di calciomercato: era stato offerto anche alla Roma

Il Milan ha prenotato Lucas Paquetà per gennaio 2019, bruciando la concorrenza del Psg. Ma i report sul talento classe ’97 non erano noti solo al club parigino: Juventus e Fiorentina avevano inviato nei mesi scorsi degli emissari in Brasile, per studiare da vicino il trequartista. Il prezzo era però già salito e il Flamengo non aveva intenzione di scendere dalla richiesta di 30-35 milioni (la clausola era fissata a 50 milioni di euro). Cifra che tra l’altro era destinata a salire. La società di Rio aveva infatti recentemente offerto un prolungamento al fantasista, con relativo aumento della clausola a 70 milioni, obbligando Leonardo a chiudere l’operazione martedì notte. Ecco i dettagli: 35 milioni con bonus (spalmati su più anni) al club brasiliano e un contratto di 5 anni da 1,5 milioni di euro a stagione al duttile trequartista. C’è un ultimo retroscena: proprio durante gli ultimi giorni di calciomercato, Paquetà era stato offerto senza successo alla Roma. Il ds Monchi non lo considerava l'attaccante esterno ideale per il modulo di Di Francesco.

Ultimo aggiornamento: 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA