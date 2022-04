Martedì 12 Aprile 2022, 18:10

L’obiettivo è di giocare in anticipo. Il Milan nelle ultime ore ha accelerato per Divock Origi, l’attaccante belga del Liverpool che potrebbe arrivare alla corte di Stefano Pioli a parametro zero. Per il club di via Aldo Rossi è un colpo importante in attacco, tenendo conto dell’età di Giroud, 36 a settembre, e di Ibrahimovic, 41 a ottobre. In corsa per lo scudetto, in queste sei giornate decisive, il Milan pensa già al futuro e per Origi è pronto a chiudere con un triennale da 3,5 milioni di euro, con opzione per il quarto anno. Importante in questa trattativa il balzo in avanti dei rossoneri sull’ingaggio, prima decisi ad arrivare solo fino a tre milioni di euro. Soglia superata appunto ed è questa mossa ad aver convinto Origi. L’attaccante belga, che compirà 27 anni tra pochi giorni, il 18 aprile, è al Liverpool dal 2015, a parte la parentesi in Germania al Wolfsburg nel 2017-2018. Con i Reds ha totalizzato 171 presenze, segnando 40 gol e vincendo una Premier, una Coppa di Lega, una Champions, una Supercoppa Europa e un Mondiale per club. È uno psicologo mancato e nell’estate 2014, dopo il Mondiale in Brasile con il Belgio, fu scambiato per Lukaku dalla regina Mathilde. È un poliglotta (inglese, olandese, francese e un po’ di swahili, dialetto kenyota, il Paese dei suoi genitori) e ha un delfino con il suo nome. Insomma, non si fa mancare niente. E il Milan lo aspetta a braccia aperte per affrontare la prossima stagione.