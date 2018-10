Milan-Olympiacos, le pagelle: Calhanoglu regala due assist, male Bakayoko

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGELLE MILANREINA 6Si tuffa in ritardo sul gol di Guerrero, ma le responsabilità non sono sue.CALABRIA 5.5Leiva gli va sempre via in velocità. Meglio nella ripresa.ZAPATA 5.5Torna titolare e si fa anticipare da Guerrero sul vantaggio dell’Olympiacos.ROMAGNOLI 6Cerca di tamponare le manovre offensive dei greci.RODRIGUEZ 6.5Suo l’assist per il gol del pareggio firmato da Cutrone.BAKAYOKO 5A tratti impresentabile. Sbaglia tantissimo.BIGLIA 5Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Sempre in ritardo.BONAVENTURA 5.5Una fiammata all’inizio, poi non ha mai l’idea vincente.SUSO 6.5Ce la mette tutta. È sempre lui a impensierire la difesa dell’Olympiacos.HIGUAIN 7La sua firma ormai la mette sempre.CASTILLEJO 5Troppi dribbling. Inconcludente.CUTRONE 7.5Entra e cambia la partita con una doppietta.CALHANOGLU 7Si fa subito ammonire, poi regala due assist: uno a Higuain e uno a Cutrone.GATTUSO 6.5Riprende il match inserendo Cutrone e trasformando il Milan dal 4-3-3 al 4-4-2.