Con undici gol in stagione,si è guadagnato la conferma anticipata al Milan. Il club rossonero ha, infatti, avviato i discorsi con l'per riscattare l'attaccante croato, in prestito biennale fino al 2021 nell'ambito dell'affare che ha permesso ad André Silva di effettuare il percorso inverso. I colloqui sono continui e la presenza in Italia del procuratore del giocatore,, darà sicuramente un impulso alla trattativa. Il nodo del contendere resta la percentuale del 50% che la società tedesca dovrà versare alla Fiorentina, appena l'attaccante verrà venduto.cura anche gli interessi di Jovic, in uscita dal Real Madrid è obiettivo concreto del nuovo Milan di. A Milano il serbo ritroverebbe il suo compagno d'attacco ai tempi dell'Eintracht Francoforte: un motivo in più per sbarcare in Serie A, dove molto è apprezzato anche dal Napoli. Non solo Jovic e Rebic, in queste ore la società meneghina è in contatto anche con l'entourage di. Il giovane centrocampista del Salisburgo ha letteralmente stregato Rangnick e gli emissari del Diavolo: ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.Passando all'Inter, è praticamente definito il rinnovo di Esposito per i prossimi cinque anni. Il contratto del classe 2002 scadeva nel 2022.