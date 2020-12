Un mercato tra presente e futuro, con uno sguardo sempre vigile sulle occasioni in attacco. Il Milan targato Massara e Maldini è sicuramente tra i club più attivi e determinati in questo inedito 2020. Oltre al rinnovo di Donnarumma, la società rossonera resta infatti focalizzata sui calciatori in scadenza che potrebbero impreziosire la prossima sessione estiva. E tra questi, come ammesso anche da Maldini, spicca proprio quel Thauvin da tempo obiettivo delle società italiane. «È un giocatore di alto livello e interessante dal punto di vista economico. Sicuramente - ha precisato il dt nei giorni scorsi a Telefoot - è un profilo che va seguito». I contatti tra le parti sono continui. E già da diversi mesi l'ala classe '94 ha dato ampia disponibilità al Milan. Il francese dell'Olympique Marsiglia è rimasto particolarmente affascinato dal progetto tecnico del Diavolo e ha apprezzato molto la stima dei dirigenti. L'offerta del Milan, tra l'altro, è una delle migliori: circa 3,5-4 milioni di euro all'anno, ai quali vanno aggiunti i bonus e un ricco premio alla firma. A Casa Milan la fiducia è quindi in crescita ma nessuno in questo momento vuole parlare di affare concluso. La concorrenza del Siviglia infatti non mancherà, così come un prossimo e importante rilancio del Marsiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA