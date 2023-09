Milan-Newcastle: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Tempo di riscatto in casa Milan. Dopo la sonora sconfitta rimediata nel derby contro l'Inter, un 5-1 senza appello, Pioli aspetta risposte all'esordio della nuova stagione di Champions League. A San Siro arriva il Newcastle di Sandro Tonali, che torna in quella che è stata casa sua per la prima volta da avversario. Un ritorno da brividi, con il popolo milanista che si prepara a riabbracciarlo con affetto e nostalgia.

Inter-Milan 5-1, il derby è ancora nerazzurro: Inzaghi domina Pioli, show di Mkhitaryan con una doppietta

Orario

Milan-Newcastle è in programma martedì 19 settembre alle ore 18.45.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport e visibile in streming su SkyGo, Infinity+ e Now.

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe