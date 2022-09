Milan-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Milan-Napoli chiuderà la settima giornata di Serie A. Il posticipo, in scena a San Siro con calcio d'inizio alle 20:45, è già scontro di vertice per la testa della classifica. Entrambe le squadre provengono da due vittorie consecutive in campionato e dai rispettivi successi settimanali in Champions League. Considerando anche la scorsa annata, i rossoneri sono imbattuti da 22 partite in Serie A, grazie a 15 vittorie e 7 pareggi, ma contro i partenopei i precedenti deludono: due sconfitte consecutive a San Siro, entrambe per 1-0. "Sarà una tappa molto importante per il nostro campionato", ha annunciato Meret. "Non sarà decisiva ma ci dirà tanto". Pochi dubbi di formazione per Pioli che dovrà però fare a meno di Leao (squalificato). Anche Spalletti non potrà essere della gara: stop di un turno decretato dal giudice sportivo. Il tenico toscano ha recuperato Lozano. In attacco ballottaggio tra Simeone e Raspadori.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Milan-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato per le 20.45; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La diretta testuale sul sito del Messaggero.