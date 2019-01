Milan-Napoli: Bakayoko è insuperabile, Koulibaly è irriconoscibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 6.5Finale di Supercoppa Italiana a parte, dimostra molta sicurezza. Si fa trovare sempre pronto.ABATE 6Cerca di tenere a bada Insigne e Zielinski.MUSACCHIO 6Va in difficoltà su qualche dribbling di troppo di Insigne.ROMAGNOLI 6.5Non fa mai passare Milik. In questi anni sta maturando tantissimo.LAXALT 6.5Pronti via ed è suo l’assist per Piatek.KESSIE 6.5Perde ancora un po’ di palloni, ma questa volta si fa sentire in mezzo al campo.BAKAYOKO 7Ormai si è preso il Milan. È il cuore pulsante del centrocampo rossonero.PAQUETÀ 6.5Partecipa all’azione del 2-0, poi tante chiusure difensive.CASTILLEJO 6Non benissimo nel primo tempo, si rifà nella ripresa.PIATEK 8Indimenticabile il suo esordio da titolare con la maglia del Milan. Primo gol da centravanti puro, secondo gol da fuoriclasse. Ne sanno qualcosa Maksimovic e Koulibaly.BORINI 6Sulla sinistra un po’ meglio rispetto a Castillejo.CALHANOGLU 6Entra sul 2-0 e cerca di dare una mano al Milan.GATTUSO 7Si prende gli applausi di San Siro e ora si giocherà un’altra semifinale di Coppa Italia.MERET 5.5Non ha responsabilità sui gol, ma non è il portiere brillante che noi tutti conosciamo.MALCUIT 6Soffre un po’ in fase difensiva, ma aiuta molto in attacco.MAKSIMOVIC 5Si fa sorprendere da Piatek in occasione del primo gol del polacco.KOULIBALY 5Viene portato a spasso da Piatek sul raddoppio del Milan.GHOULAM 5.5Pericoloso solo sui calci d’angolo.FABIAN RUIZ 6Si rifà dall’espulsione (ingiusta) di sabato. Sulla destra, assieme a Malcuit, crea pericoli.ALLAN 5Forse pensa ancora al Psg. All’intervallo resta negli spogliatoi.DIAWARA 5Fa rimpiangere Hamsik.ZIELINSKI 5.5Ce la mette tutta, ma la sua determinazione non basta.MILIK 5Non ne fa una giusta. Perde la sfida con il suo connazionale Piatek.INSIGNE 6Sono solo sue le conclusioni del Napoli.OUNAS 5.5Prova a duellare con Laxalt per mettere apprensione alla difesa rossonera.MERTENS 5Resta ancora a secco. Il belga appare estraneo al gioco del Napoli.ANCELOTTI 5Rino Gattuso gli gioca un brutto scherzo. Gli resta il secondo posto e l’Europa League.