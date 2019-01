È la notte di Piatek che in 27’ firma due gol ed elimina il Napoli dalla Coppa Italia. A San Siro vince il Milan 2-0 grazie alla doppietta del polacco, che archivia l’era Higuain. La squadra di Rino Gattuso può festeggiare questa vittoria importante e la qualificazione alle semifinali dove sfiderà la vincente di Inter-Lazio. Adesso la trasferta dell’Olimpico contro la Roma, in una sorta di spareggio per il quarto posto, può essere affrontata con più entusiasmo. Ancora una volta per Carlo Ancelotti il Meazza resta un tabù: in poco più di un mese il suo Napoli ci ha perso due volte e pareggiato una. I partenopei commettono troppi errori: solo Malcuit, Fabian Ruiz e Insigne provano a tenere a galla la squadra, ma il Milan è nella serata giusta e può esultare per il vantaggio firmato da Piatek all’11’ su lancio di Laxalt e per il raddoppio del polacco al 27’, quando riceve palla da Paquetà e nell’area avversaria si porta a spasso Maksimovic e Koulibaly. A nulla portano i cambi di Ancelotti. Il Napoli viene eliminato, passa il Milan. In Coppa Italia i partenopei non vincono in trasferta addirittura dal 2003. Da sottolineare i cori della Curva Sud contro Napoli e i napoletani. L'unica cosa che rovina la festa rossonera.

MILAN: Donnarumma G., Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá, Castillejo, Piatek, Borini.

NAPOLI: Meret, Malcuit, Koulibaly, Maskimovic, Ghoulam, Fabian, Allan, Diawara, Zielinski, Insigne, Milik.

Ultimo aggiornamento: 22:42

