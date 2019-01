© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va in scena a San Siro di sabato sera alle ore 20.30 uno dei due big match della 21a giornata di Serie A, la sfida tra Milan e Napoli: obiettivi diversi per le due compagini in questo torneo, con i partenopei, reduci dalla vittoria casalinga con la Lazio, secondi in classifica e all'inseguimento della capolista Juventus e i rossoneri in piena lotta per la conquista finale del 4o posto e della conseguente qualificazione in Champions League per il prossimo anno.Ospina, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne, Mertens, Milik. All. Ancelotti.