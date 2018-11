Milan, Musacchio: «Siamo uniti, è una grande qualità»

«Biglia è fortissimo e importantissimo per noi ma abbiamo tanti giocatori che possono fare bene, Bakayoko lo ha dimostrato con il Genoa». Il difensore del Milan Mateo Musacchio commenta così la notizia del lungo stop per Lucas Biglia, ai box per uno stiramento al muscolo gemello mediale del polpaccio destro. «Si vede in campo - aggiunge Musacchio, in un'intervista esclusiva a Sky Sport 24 - l'unione che c'è tra noi. Una qualità che non può mancare per fare grandi cose. Stiamo facendo un buon lavoro, i risultati meno. Questa vittoria contro il Genoa ci dà una spinta per affrontare la prossima partita. La squadra deve restare concentrata, questa è la cosa più importante». Musacchio è soddisfatto dello spazio che si sta ritagliando, complice l'infortunio di Caldara: «È una stagione completamente diversa rispetto all'anno scorso, sono felice, sto giocando tanto e sto continuando a lavorare per giocare di più».

