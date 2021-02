Milan, missione controsorpasso con Calhanoglu. Pioli: «Abbiamo tanta voglia di tornare in vetta»

Recuperato Calhanoglu, che torna titolare, il Milan contro il Crotone ha una missione da non fallire: il controsorpasso all’Inter, vittoriosa a Firenze contro la Fiorentina e ora prima in classifica a +1 dai rossoneri. «Abbiamo stimoli per tornare in vetta», ha detto Stefano Pioli.

Sorpasso. «Se c’è lo stimolo di tornare in testa? Abbiamo vinto una gara difficile a Bologna, ora vogliamo continuare così. Sarebbe importante essere primi anche domani sera».

Metà stagione. «Metà della salita. Le pendenze più difficili devono ancora arrivare, sarà difficile per tutte le squadre. Non possiamo accontentarci, dobbiamo provare ad alzare il nostro livello».

Pressioni. «Dobbiamo abituarci alle pressioni, le difficoltà aumenteranno. Continuo a credere che è un privilegio avere queste pressioni, poi non è la prima volta che siamo dietro all’Inter prima di giocare».

Tonali. «Le pressioni ci sono per tutti. A questi livelli, come dice Zlatan, o mangi o vieni mangiato».

Rendimento Milan. «A San Siro inferiore rispetto a quello fuori casa? Deve essere uno stimolo per migliorare i nostri risultati casalinghi. Migliorare in trasferta è difficile. Senza pubblico non ci sono tanti vantaggi a giocare in casa, ma qualche rimpianto col Parma e il Verona lo abbiamo».

Ibrahimovic. «L’ho visto molto determinato a Bologna, è stato determinante. Mi è piaciuto tutto quello che ha fatto in campo, così come tutta la fase offensiva».

Calhanoglu. «Ha avuto qualche sintomo, la situazione ti porta via qualcosa a livello di condizione, è bene riaverlo con noi. È un giocatore molto importante, poi deciderò se schierarlo dall’inizio o a gara iniziata».

Sacchi e Capello. «Sono due grandissimi allenatori, hanno il Milan nel cuore. Hanno ottenuto eccezionali risultati qui, ci seguono con particolare affetto, non può che farci piacere. Sono sempre molto attento alle loro valutazioni e opinione, c’è sempre da imparare qualcosa».

