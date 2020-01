Niente Milan per Todibo, va allo Schalke 04, ufficiale Kjaer ai rossoneri

Niente Milan (che ha preso Kjaer), Jean Claire Todibo giocherà nel resto della stagione con lo Schalke 04. Il difensore francese classe '99 del Barcellona, riporta la Bild, è arrivato a Gelsenkirchen e nelle prossime ore diventerà un giocatore dei 'Die K”nigsblauen' (Blue Reali). Todibo arriva in Bundesliga per giocare e fare minutaggio: il Barca lo ha ceduto in prestito secco, considerandolo un prospetto su cui fare affidamento nei prossimi anni. Il giocatore si sottoporrà oggi alle visite mediche.



Il Milan ha successivamente confermato l'acquisizione di Kjaer, capitano della Nazionale danese, «a titolo temporaneo, con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva». Il Milan informa che Kjaer «si unirà ai nuovi compagni di squadra a partire da oggi» e «sarà presentato in conferenza stampa giovedì 16 gennaio». Il giocatore dovrebbe essere quindi a disposizione per la gara di Coppa Italia con la Spal di mercoledì.

