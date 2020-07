Milan, Suso definitivamente al Siviglia: ai rossoneri 21 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il, rivale dellanegli ottavi di, dopo aver conquistato un posto nella prossimaha annunciato di aver esercitato l'opzione di acquisto a titolo definitivo di. L'accordo stipulato a suo tempo con il, a cui ora andranno 21 milioni di euro, prevedeva l'obbligatorietà di riscatto in caso di qualificazione degli andalusi alla massima competizione europea, come è avvenuto. Ora il calciatore firmerà un accordo quinquennale.Questo il comunicato del Siviglia: «Abbiamo reso effettiva la sua opzione per l'acquisto di Suso, che diventa un giocatore del nostro club per i prossimi 5 anni. Nato a Cadice nel 1993, esterno destro, è arrivato a gennaio e ha giocato 19 partite, con un gol e un assist». Da notare che i soldi incassati dal Milan genereranno una plusvalenza piena, visto che a suo tempo il giocatore era arrivato in rossonero a parametro zero.