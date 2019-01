Salvini: «Koulibaly? Mi aspetto che giochi nel Milan»

«Cosa mi aspetto per Koulibaly? Mi aspetto che giochi nel Milan». Con questa battuta il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha risposto ai microfoni di Radio Crc a una domanda sul ricorso presentato dal Napoli per la seconda giornata di squalifica inflitta al difensore dopo l'espulsione rimediata a San Siro contro l'Inter. Salvini ha risposto anche alla domanda sulla direzione arbitrale di Banti in Supercoppa. «Come avevo preannunciato non ho visto la partita. Ho scoperto il risultato alla fine, ma giocando contro la Juve è sempre più difficile». © RIPRODUZIONE RISERVATA