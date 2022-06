Calciomercato, attesa Milan per i rinnovi di Maldini e Massara, la Fiorentina chiude Mandragora, Scamacca vicino al Psg

A poche ore dalla scadenza si avvicina l’ufficialità del rinnovo di Maldini e Massara. Nel pomeriggio è arrivato in sede anche l’ad Gazidis, mentre all’Assemblea di Lega il presidente Scaroni si è sbilanciato: «I rinnovi di Maldini e Massara? Sono molto confidente». Il mercato dei rossoneri deve ancora entrare nel vivo, persi Botman e Sanches i nomi nuovi sono Diallo, Theate e Acerbi per la difesa, a centrocampo Douglas Luiz (Aston Villa) e Danilo del Palmeiras. Sempre viva la pista de Ketaelere mentre si lavora sulla formula per Ziyech, ma c’è ancora distanza. La Fiorentina pensa a Gollini e chiude Mandragora: 9 milioni più bonus alla Juve, contratto di 4 anni con opzione per il quinto e stipendio di circa 1,5 milioni al giocatore. E a inizio della prossima settimana è atteso lo sbarco di Jovic a Firenze, possibile anche un prossimo affondo per Dodò. Il Psg è arrivato a 40 milioni più bonus per Scamacca, ormai vicinissimo, e non molla Skriniar: l’Inter aspetta l’offerta giusta e se va via anche de Vrij Marotta è pronto al doppio colpo Bremer (ma c’è anche la Juve che può perdere de Ligt) e Milenkovic. Bianconeri al lavoro per chiudere Cambiaso, accordo raggiunto col giocatore e il Genoa, c’è solo da convincere Dragusin (in contropartita + 4 milioni) ad accettare la Serie B. Ufficiale Carboni al Monza, che dopo Sensi prova l’affondo per Candreva. Gli altri obiettivi sono Pessina, Pinamonti e Marlon. Domani lo Spezia presenterà Gotti.