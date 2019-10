Milan-Lecce, i voti: Biglia e Suso rovinano tutto, Farias il migliore dei pugliesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 6.5Para a Babacar, che segna sulla respinta, il secondo rigore della stagione (il terzo del Milan).CONTI 5Rovina tutto con il fallo di mano in area.MUSACCHIO 6.5Non deve faticare troppo per contrastare le punte del Lecce.ROMAGNOLI 6.5Sempre attento, anche quando Falco prova a inventare qualcosa.THEO HERNANDEZ 7Il francese spinge tantissimo. Era da molto tempo che non si vedeva un terzino del Milan arrivare così tante volte in area.PAQUETÀ 6.5È libero da ogni compito tattico e così può sfogare tutta la sua creatività. È fondamentale nel gioco di questo Milan.BIGLIA 4.5Fatale l’errore nel finale che regala al Lecce il gol del 2-2 di Calderoni.KESSIE 6Spostato nel centro sinistra, gioca in maniera più ordinata.SUSO 4.5Complice assieme a Biglia del 2-2 del Lecce.LEAO 6Nei primi 3’ crea scompiglio nell’area del Lecce, poi crea spazi con i suoi movimenti per gli inserimenti.CALHANOGLU 7.5È la sua migliore partita stagionale. Il turco va vicino al gol due volte, poi firma il vantaggio al 20’. Suo l’assist per Piatek.KRUNIC 6.5Entra con la giusta mentalità. Può essere un giocatore importante per questo Milan.PIATEK 7Terzo gol in campionato, primo su azione dopo i due su rigore.PIOLI 6.5Qualche accorgimento tattico interessante. Al 92’ Calderoni gli rovina il debutto.GABRIEL 6Mette da parte l’emozione di giocare contro la sua ex squadra, ma sbaglia sul gol di Calhanoglu.MECCARIELLO 5Al debutto in serie A è un po’ sfortunato nel ritrovarsi davanti Calhanoglu e Theo Hernandez.LUCIONI 5In meno di 180 secondi intuisce subito che la sua, con Leao come avversario, sarà una serata davvero difficile.ROSSETTINI 5Non riesce a dare la scossa al reparto difensivo dei salentini.CALDERONI 7Il Milan si rende pericoloso anche dalle sue parti, ma al 92’ firma un bellissimo gol per il 2-2.TABANELLI 5.5Non dà mai la sensazione di poter mettere in difficoltà i centrocampisti del Milan.TACHTSIDIS 5.5Prova a fare qualcosa in mezzo, ma non ci riesce.MAJER 5Spesso in ritardo e a tratti in ritardo su ogni pallone.MANCOSU 5Sicuramente meglio in altre occasioni. Avrà tempo per rifarsi.FALCO 4.5Contro l’Inter a San Siro, nella prima gara di questo campionato, era sembrato più sicuro.BABACAR 6.5Sbaglia il rigore, ma è veloce a ribadire in rete la respinta di Donnarumma.PIETRICCIONE 6.5Dà un buon contributo al Lecce.FARIAS 7Cambia la partita del Lecce. Da un suo cross arriva il fallo di mano di Conti, poi tanti spunti.LIVERANI 6.5Il suo Lecce ci crede fino alla fine e conquista un punto a San Siro.