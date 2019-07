Milan, Leao e Duarte ai dettagli. Emery su Pepé: «Acquisteremo solo giocatori di livello»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

più: ilsi prepara a chiudere il doppio colpo di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli per i due giocatori bloccati nei giorni scorsi. Il giovane attaccante del Lille, accostato anche all'Inter, è stato valutato sui 35 milioni di euro, mentre il difensore del11 milioni. Lascia, invece, Cutrone: il classe '98 è atteso in Inghilterra per le visite mediche che anticipano la firma sul contratto con il Wolverhampton (operazione da 22 milioni di euro bonus inclusi).Restando in tema attaccanti,resta vicino all'. Gli agenti dell'ivoriano hanno trovato un accordo economico con i Gunners, ma il Napoli non esclude un possibile, disperato, rilancio. «Stiamo riflettendo su come migliorare la rosa - le parole del tecnico degli inglesi, Emery -. Abbiamo una lista di giocatori sul tavolo che possono arrivare. Pepé è un ottimo giocatore, noi abbiamo in testa solo calciatori che possano farci migliorare e permetterci di essere ancor più competitivi». Aè stato avvistato nel frattempo Khedira. Il tedesco, in uscita dalla Juventus, è alla ricerca di una nuova squadra: «Non è la prima volta che si parla di lui all'Arsenal».