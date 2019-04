Lazio, furia Tare: «Una morte annunciata, è successo ciò che temevamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Storia di una morte annunciata». Simone Inzaghi. Espulso per proteste, non si presenta in sala stampa. Così la difesa biancoceleste – che poi è un attacco – è affidata al ds Igli Tare che fa subito riferimento alle contestazioni di Leonardo settimana scorsa dopo il rigore negato al Milan per il fallo di mano di Alex Sandro contro la Juventus: «È successo quello che temevamo, che ci aspettavamo. Ci dispiace perdere una partita giocata alla grande, ma ci aspettavamo di poter giocare e perdere eventualmente senza episodi del genere. Mi riferisco alla velocità con cui Rocchi fischia il primo rigore quando si capisce subito che Acerbi ha il braccio attaccato al corpo. Il secondo rigore ci poteva stare, ma era un contrasto di gioco. Nel finale quello su Milinkovic secondo noi è rigore netto perché è vero che Rodriguez tocca la palla ma c'è fallo».Tare non parla apertamente del celebre «vento del Nord» ma sottolinea un gap politico tra certe squadre e la Lazio: «L'importanza delle società in Italia la conosciamo tutti, noi cerchiamo passo dopo passo di ridurre questo gap dai club più grandi». Tare non vuole «fare la vittima», ma ricorda anche il gol di mano di Cutrone lo scorso anno: «Siamo sempre in debito con le decisioni arbitrali, fin dalla scorsa stagione. Abbiamo perso la Champions per un punto e abbiamo subito diversi torti. Non vogliamo fare le vittime, prendiamo atto e andiamo avanti. Aspettiamo la fine del campionato e tireremo le somme, poi fra dieci giorni abbiamo anche la rivincita con la semifinale di Coppa Italia».