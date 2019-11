Lazio, Inzaghi punta su Correa per far saltare il banco a San Siro

Ultimo aggiornamento: 09:56

Torna per un’altra riscossa, almeno col Milan la porta si spalanca. Tocca a Correa, si è riposato col Torino. E’ entrato solo nella ripresa e ancora una volta ha sprecato due chance in area. Joaquin cerca ancora più reti e maggior concretezza. L’anno scorso fu decisivo sopratutto per la vittoria a San Siro in Coppa Italia. Una sua rete spalancò alla Lazio le porte della finale. Si è nuovamente tinto i capelli di biondo e ora cerca un nuovo assolo per brillare. Stasera affiancherà Immobile, rientrerà fra i titolari insieme a Leiva. Lo hanno confermato le prove della vigilia. Inzaghi prova a puntare sulla cabala: in quattro gare a San Siro Il Tucu ha segnato due volte. Davanti Immobile e Correa, riecco il brasiliano con Milinkovic e Luis Alberto in mediana, Lulic a sinistra. Ballottaggio Lazzari-Marusic sull’altra fascia. Con il primo che appare favorito.I maggiori dubbi d’Inzaghi sono però sopratutto in difesa, eccezion fatta per l’inamovibile Acerbi davanti a Strakosha. Mercoledì all’Olimpico si è comportato benissimo il terzetto completato da Patric e Radu, che però era sceso in campo pure domenica scorsa a Firenze. Per questo le riflessioni sono anche di natura fisica. Il tecnico sembra orientato a far rientrare Luiz Felipe e Bastos a sinistra, anche perché l’angolano la scorsa stagione su Suso (rigenerato dal gol di giovedì, ma ieri finito ko per un affaticamento muscolare. Oggi al suo posto dovrebbe giocare Castillejo) si era comportato alla grandissima. Spera però ancora sul centro-destra Patric, le parole del vice Farris ne rilanciano la candidatura: «Ha qualità e aiuta la squadra nella costruzione dell’azione offensiva». Oltretutto per battere un tabù, porta pure fortuna. Sinora con lo spagnolo in campo 4 vittorie su 4 presenze: era uscito al momento in cui la Lazio vinceva persino a Ferrara. Eppure c’è un’altra statistica: con Luiz Felipe e Bastos Inzaghi riproporrebbe la stessa linea vista negli ultimi quattro precedenti (contro Milan e Inter) al Meazza.