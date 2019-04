Milan-Lazio, Piatek il bomber fantasma, Reina evita la goleada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REINA 7,5Quattro parate incredibili. Salva almeno la figuraccia.MUSACCHIO 5Si perde subito.CALDARA 5Non giocava da tempo e si vede. Si impegna, ma a tratti gli mancano lucidità e brillantezza.ROMAGNOLI 5.5Dalle sue parti la Lazio attacca meno, ma anche lui sbaglia qualcosa. Non sempre attento.CALABRIA 6.5Si fa male al 40’, un peccato per Gattuso. Fino a quel momento, il migliore tra i rossoneri.BAKAYOKO 6Vittima dei beceri ululati razzisti dei tifosi laziali. In mezzo al campo si fa trovare pronto. Bravo a smistare un po’ di palloni.KESSIE 5In ritardo in molte occasioni.LAXALT 5Non sfonda quasi mai. Da rivedere.SUSO 4,5Fa troppa fatica. Da un suo angolo battuto male, la Lazio va in gol.PIATEK 4Mai pericoloso.CASTILLEJO 5Torna sempre in difesa a dare una mano, ma non basta.CONTI 5Dovrebbe fare di più.CALHANOGLU 5Non ha mai l’iniziativa giusta.CUTRONE 5.5Buttato nella mischia alla ricerca di due gol.GATTUSO 5La squadra pensa troppo distratta dalla lotta per il quarto posto.