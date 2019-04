Milan-Lazio, Bastos una notte da gigante, Leiva prova da maestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non avere più paura, Lazio: rieccola in Coppa la reazione d’orgoglio.STRAKOSHA 6,5Vola sulla conclusione a giro velenosa di Calabria, ma sui rinvii mette a tutti l’ansia. Presente.LUIZ FELIPE 6È irruento, fa un’entrata folle in scivolata ed è goffo in un retropassaggio per Strakosha. Su Cutrone lo salva il fuorigioco. Intermittente.ACERBI 6,5Mura, si danna l’anima in difesa. Dove c’è lui non si passa, anche perché col pensiero anticipa ogni mossa rossonera. Furbo.BASTOS 7Sfiora per primo l’uno a zero con un tiro fuori d’un soffio e poi di testa. Svetta e copre ovunque, è pazzesco in ogni chiusura. Gazzella.ROMULO 6,5È sempre attento e ordinato in entrambe le fasi. Puntuale.MILINKOVIC NGLEIVA 7Deve fare tutto lui in impostazione e interdizione, è di un altro spessore. Stupendo il tiro a giro sul quale vola Reina nella ripresa.LUIS ALBERTO 6Dà una bella palla a Immobile e poi sparisce. Nella ripresa nessuna magia, si divora il raddoppio in contropiede. Spento.LULIC 6Ne fa una giusta e cento sbagliate. Finisce spesso in fuorigioco, corre male e a vuoto. Non crossa quando arriva sul fondo. Impreciso.CORREA 7,5Solo fumo per un tempo, poi s’accende e ingaggia un duello con Reina. Prima gli tira addosso, quindi è bravo il portiere sul suo tiro a giro, infine ecco sotto le gambe il tocco d’esterno decisivo. Circense.IMMOBILE 6È molle sotto porta, ma pronto in contropiede nell’assist per Correa. Nel finale vuole segnare, ma calcia alle stelle e poi Reina gli nega il raddoppio. Bloccato.PAROLO 6Entra e pressa, a centrocampo dà il fritto. Nel finale è a corto di fiato, ma riesce a dare a Ciro la palla del raddoppio. Esperto.CAICEDO 6,5Entra e regala la palla del 2 a 0 a Luis Alberto, per poco non si conquista pure il penalty su un’uscita avventata di Reina. Pantera.BADELJ N.G.INZAGHI 7La sua Lazio all’inizio è frastornata e confusa, ma lui negli spogliatoi sa dargli la giusta scossa. Correa lo ripaga, i cambi sono la giusta mossa. Re di Coppa.MAZZOLENI 5,5Fa bene a sorvolare su una leggera spinta su Calabria e su un tuffo di Correa. Dubbi su un rigore trasformato in simulazione per Caicedo. Inglese.