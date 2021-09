Milan-Lazio 2-0, Sarri: «Non abbiamo giocato come volevo. Immobile? È inattaccabile, i numeri parlano per lui»

Domenica 12 Settembre 2021, 20:54 - Ultimo aggiornamento: 21:06

Primo stop stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo aver vinto le prime due partite di questa Serie A 2021/2022 cade a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli per 2 reti a 0, incappando anche in una prestazione poco brillante rispetto a quanto si era visto nel 6 a 1 contro lo Spezia quasi due settimane fa. E, ciliegina sulla torta, in negativo, l'espulsione a fine partita del mister toscano, palesemente innervosito dai giocatori rossoneri per qualche giocata sul velluto di troppo nei minuti finali di gara.

APPROFONDIMENTI SERIE A Milan-Lazio, le foto del big match a San Siro SERIE A Milan-Lazio 2-0, Leao e Ibrah stendono Sarri

Le parole di Maurizio Sarri

«Abbiamo fatto una partita contraria a quello che facciamo durante la settimana, ci siamo messi ad aspettare gli avversari nella nostra metà-campo e non è questa la partita che avevamo preparato, questo per me è fonte di delusione - dice l'ex allenatore di Napoli, Juve e Chelsea -. Poi però bisogna essere lucidi, capire che gli sto chiedendo cose a cui non erano abituati, per cui certe partite possono venir fuori»

Poi qualche parola sulla situazione psico-fisica del suo bomber: «Immobile? Per alcuni contano i numeri, non per Ciro. Ha numeri per cui è inattaccabile. L'Italia ha vinto mondiali con attaccanti che hanno segnato molti meno gol, la Francia ha avuto Giroud che non ha segnato ma ha vinto ed è stato utile in mille maniere così come Ciro. Ciro ha dei numeri per cui è inattaccabile ma vedo che contano per certi personaggi e non per altri»

Poi ha chiosato sull'episodio finale, che lo ha portato ad essere espulso dall'arbitro Daniele Chiffi: «Cosa è successo? Niente di particolare. Un ragazzo ha fatto un gesto che a persone più anziane non si fa, ma poi è finito tutto perché Ibra l'ha portato a chiedere scusa. Saelemaekers? Sì, ma sono cose da campo. Nulla di particolare»