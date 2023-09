Lazio, subito tattica in vista del Milan. Sarri aggrega i titolari solo per le prove: ecco i dubbi di formazione

Ripresa post match fino a un certo punto. Dopo l'importante vittoria contro il Torino, la Lazio oggi si è ritrovata nel proprio centro sportivo, ma non in mattinata come al solito dopo una partita. Sarri infatti ha dato appuntamento nel pomeriggio per dare qualche ora di riposo in più e iniziare subito con la tattica sul campo in vista del big match col Milan sul campo. Sfatato un tabù, ora l'obiettivo del tecnico biancoceleste sarà quello di ripetersi su un campo ostico come il Meazza, dove in cinque precedenti tra Milan e Inter sono arrivati solo ko, tre dei quali contro i rossoneri tra Serie A e Coppa Italia.

Lazio, Sarri ragiona sulle scelte di formazione e gli acciacchi

Il Comandante lo ha ripetuto più volte ieri alla sua squadra, che dopo l'analisi video è stata divisa. I titolari sono rimasti in palestra mentre le riserve hanno svolto la prima parte di allenamento in campo insieme a quattro giovani aggregati dalla Primavera: Ruggeri, Di Tommaso, Napolitano e Gonzalez. Torello, circuiti tecnici e infine partita a campo ridotto prima di passare alle prove tattiche assieme ai titolari contro il Torino. Al momento Sarri è intenzionato a confermare Provedel tra i pali, così come Marusic e Casale. Lo stesso discorso vale per Romagnoli condizioni fisiche permettendo, altrimenti toccherebbe a Patric. Sull'out mancino invece ci sarà il ballottaggio tra Hysaj e Pellegrini. A centrocampo Luis Alberto è sicuro del posto, mentre Kamada proverà ad alterare gli equilibri nonostante la buona prova di Rovella. Col giapponese dal 1', in cabina di regia toccherebbe a uno tra Vecino e Cataldi. Davanti invece non sono previsti grandi cambiamenti, perciò spazio a Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni (anche quest'ultimo acciacchi permettendo).

La Lazio ritrova i tre punti, 2-0 al Torino: Vecino apre e Zaccagni la chiude

Milan, Pioli pronto a ritrovare Giroud e Leao

In casa Milan invece potrebbero esserci due ritorni dal 1'. Il primo tra i pali: Maignan proverà ad esserci, ma Sportiello resta in preallarme. Restano poi da valutare le condizioni di Calabria, con Florenzi pronto a sostituirlo in caso nella difesa completata da Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo Reijnders e Loftus-Cheek sono sicuri del posto da mezzali, mentre Adli e Musah si contenderanno quello in cabina di regia. Davanti infine Pioli punterà sulle armi pesanti con il classico tridente formato da Pulisic, Giroud e Leao, questi ultimi due rimasti inizialmente a riposo nella sfida contro il Cagliari, il francese addirittura per tutti i 90 minuti.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli.

Indisponibili: Bennacer, Krunic.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: -