Milan-Lazio alle 18.00 diretta LIVE: formazioni e dove vederla

Domenica 12 Settembre 2021, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 14:12

Dopo Napoli-Juventus, oggi è il turno di Milan-Lazio, l'altra sfida ad alta quota della terza giornata di Serie A, in programma alle 18 allo stadio San Siro. Sia la squadra di mister Stefano Pioli, sia quella di Maurizio Sarri si trovano a punteggio pieno, grazie alle vittorie nelle prime due partite di campionato, questa, però, ha un sapore particolare, anche perché è la prova del nove per il tecnico toscano, appena arrivato sulla panchina dei biancocelesti tra molti clamori. I precedenti danno ragione ai rossoneri, ma non c'è nessuno che abbia segnato di più dell'undici capitolino, una cosa è certa: lo spettacolo ci sarà (ci auguriamo).

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Tante novità per Pioli in questa gara speciale. Innanzitutto, nella formazione che scenderà in campo non ci sarà Kjaer, sostituto da Romagnoli. Il romano farà coppia con Tomori nel guidare la retroguardia del Milan, mentre sulle fasce ci saranno i soliti Calabria e la rivelazione dello scorso campionato Theo Hernandez. Il mister rossonero ha ritrovato Kessie, il goleador della passata stagione, che prenderà posto davanti alla difesa con Tonali, uno dei migliori in campo contro il Cagliari al Meazza. Dal primo minuto, ci sarà anche Florenzi assieme a Brahim Diaz e Leao, confermati. Con Giroud appena negativizzato dal Covid, a sorpresa non ci sarà Ibrahimovic, anche lui nella lista dei convocati. Lo svedese, quasi quarantenne, potrebbe subentrare a gara in corso e prendere il posto di Rebic. In porta, come sempre, il nuovo acquisto, Maignan.

Sarri, invece, si presenterà a Milano con la squadra tipo, a eccezione di Lazzari, acciaccato, che verrà sostituito da Marusic. Reina, un altro ex del match, partirà ancora una volta come titolare, davanti ci saranno Acerbi e il recuperato Luiz Felipe. Sulle fasce oltre al montenegrino, l'allenatore schiererà Hysaj, andato in rete nella goleada dell'Olimpico contro lo Spezia. Leiva sarà il metronomo del centrocampo e ai suoi lati ci saranno, come sempre, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Pedro e Felipe Anderson faranno da supporto a Immobile, che ha da spazzare via i fantasmi della Nazionale.

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan 16, 2 Calabria, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessie; 25 Florenzi; 10 Brahim Diaz, 17 Leao; 12 Rebic. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 9 Pedro, 17 Immobile, 7 Felipe Anderson. All. Sarri

Dove vederla in tv e streaming

La gara delle 18 tra Milan e Lazio allo stadio San Siro sarà visibile in esclusiva su Dazn. Abbonandosi alla piattaforma streaming il match sarà disponibile sulle smart tv compatibili, su PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore a dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure TIMVISION BOX.