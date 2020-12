G. DONNARUMMA 6.5

Para il rigore a Immobile, neutralizzando un vero specialista, ma sulla ribattuta di Luis Alberto non può fare nulla. Poi Ciro si vendica nella ripresa con la rete del pareggio.

CALABRIA 6.5

Più timido in fase offensiva perché è costretto a coprire in difesa. Ha molto da lavorare, ma dimostra di poter fare bene anche quando si alza l’asticella.

KALULU 6

Inizia benissimo confermandosi la vera rivelazione in casa Milan delle ultime settimane. Poi pesta inavvertitamente il piede di Correa e dopo un consulto al Var, l’arbitro Di Bello concede un rigore. In ritardo su Immobile in occasione del 2-2.

ROMAGNOLI 6.5

Ha sempre un po’ di emozione quando affronta la sua squadra del cuore, la Lazio. Ma sa controllarla bene e guidare con autorità il reparto difensivo.

THEO HERNANDEZ 8

Questa volta il motorino rossonero fa pochi straordinari. Disputa una gara intelligente perché sa che in certe occasioni è meglio non strafare. Ma nel finale si inventa il gol della vittoria.

TONALI 5.5

A tratti in difficoltà quando la Lazio accelera palla al piede. Fa fatica a trovare riferimenti in mezzo al campo ed è poco efficace.

KRUNIC 5.5

Decide di non strafare, ma ogni tanto sbaglia. Cerca di controllare la sua zona del campo.

SAELEMAEKERS 6

È meno vispo del solito perché lui è sempre quello che dà più equilibrio alla manovre rossonere. A tratti, è mancata l’idea giusta quando aveva il pallone tra i piedi.

CALHANOGLU 6.5

Quando c’è da tirare fuori l’impeto, il fantasista turco non si tira mai indietro. Suo il calcio d’angolo da dove arriva il vantaggio del Milan, poi si riprende la responsabilità di trasformare il rigore del raddoppio. Per lui è il primo gol in campionato.

REBIC 6.5

In dubbio fino all’ultimo, è recuperato in extremis riprendendosi la fascia sinistra che è poi il suo ruolo naturale. Da dove riesce a essere più letale. Marusic se lo perde e il croato trova il primo centro in campionato.

RAFAEL LEAO 5

Se con il Sassuolo ha strappato a Poggi il record di gol più veloce (resisteva dal lontano 2001), contro la Lazio resta un po’ intrappolato tra i difensori.

CASTILLEJO 5.5

Non crea mai superiorità numerica in attacco. Sfrutta poco la sua velocità e non è imprevedibile.

PIOLI 7.5

PAGELLE LAZIO



REINA 6

E’ fondamentale coi piedi. Va a rilento sulla capocciata di Rebic, è spiazzato sul penalty di Calhanoglu. Nel finale blocca Rebic, ma non Hernandez. Furioso.

PATRIC 5

Liscia un’avanzata di Kalulu e viene graziato in contropiede. Prova a murare il tiro di Rebic, ma regala il rigore. Scoordinato.

LUIZ FELIPE 6

Si fa subito sentire col fisico. Fatica all’inizio, ma poi prende le misure perfette su Rafael Leao. Concentrato.

RADU 6

Esagera con un tiro alle stelle, però sono fondamentali per aprire la difesa le sue discese. Propositivo.

LAZZARI 5,5

Hernandez lo asfalta dietro e davanti. S’accentra per trovare spazi, dopo aver sfornato solo cross prevedibili. Fumoso.

MILINKOVIC 6,5

Predica calma, ma così lui non entra in partita. Boccheggia, cammina, poi però dà a Ciro la palla a giro perfetta. Geniale.

ESCALANTE 6

Combatte,vince tanti duelli e si becca il giallo per bloccare un paio di contropiedi. Va in pressing pure sulla trequarti. Generoso.

LUIS ALBERTO 6,5

S’avventa sul rigore respinto da Donnarumma e la mette dentro di testa. Si carica, ci prova, torna a recuperare anche in difesa, ma poi si perde su Hernandez la marcatura. Trascinatore.

MARUSIC 5,5

Si perde Rebic sul vantaggio rossonero. Prova a farsi perdonare subito con un diagonale di poco al lato. All’ultimo tiene in gioco Rebic e viene graziato. Altalenante.

CORREA 6

Aiuta la squadra, ci prova in accelerata. Si conquista il penalty, ma poi sente tirare il polpaccio ed esce dopo mezz’ora. Sfortunato.

IMMOBILE 6,5

Batte bene il rigore, ma Donnarumma fa un miracolo e gli nega la rete. E’ stanco, ma poi la mette di sinistro al volo in diagonale. Cecchino.

MURIQI 5

Spaesato, sbaglia ogni appoggio. Calcia fuori con lo specchio vuoto, ma liscia pure la palla che arriva sulla testa di Theo. Buono solo un colpo di tacco. Terrorizzato.

CATALDI 6

Fa un assist perfetto sprecato da Muriqi sotto porta, ma è molto leggero in mediana. Coraggioso.

AKPA AKPRO 5,5

Un quarto d’ora di corsa. Inutile.

PEREIRA 5,5

Si fa vedere solo per un dribbling in mezzo a due avversari. Palleggiatore.

HOEDT n.g.

INZAGHI 5,5

La Lazio gioca un’ottima gara, ma i suoi cambi sono inspiegabili e pesano sulla sconfitta. Punito.

DI BELLO 5,5

Il Var lo salva sia sul fallo coi piedi di Patric per il rigore rossonero, sia sul penalty concesso alla Lazio per un pestone di Kalulu su Correa. Fiscale.

