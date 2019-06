Roma, Lazio e quella cena in centro a tutta Caldara

Metti una serata romana, una di quelle estive. Una cena in pieno centro. I protagonisti? Mattia Caldara, la fidanzata Nicole e due agenti. Menù a base di pesce e trattative. Il centrale del Milan viene da una stagione tormentata: prima la lesione parziale del tendine d'Achille, poi la rottura del legamento crociato. Appena due presenze a fronte dei 35 milioni investiti dai rossoneri nell'affare che ha poi portato Higuain a Milano. Il club rossonero qualche domanda se la sta facendo. Caldara (che si sta curando a Villa Stuart) tornerà a disposizione a stagione già iniziata. Il centrale è, e resta, un punto fermo della retroguardia rossonera che vuole ripartire proprio dai giovani. Qualche club, però, ha mostrato interesse. Normale visto che può rappresentare l'affare della prossima stagione. Ma chi cerca Caldara? Il ristorante scelto, Vladimiro, ha immediatamente fatto immaginare ci fosse la Lazio. E' proprio lì che il presidente Lotito chiude spesso le sue trattative. Ma ieri non era presente nessun rappresentate del club biancoceleste. Certo la Lazio cerca un vice Acerbi e Caldara potrebbe rappresentare una grande occasione. Magari potrebbe rientrare in uno scambio di giocatori. Un centrale lo cerca anche la Roma ma a Trigoria hanno bisogno di un giocatore pronto e non possono aspettare metà settembre quando Caldara tornerà a disposizione. Il Milan, in attesa della sentenza Uefa e di scegliere il nuovo allenatore, riflette.

Ultimo aggiornamento: 16:30

