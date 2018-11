Milan, la rivincita di Gattuso: «Non ero scarso prima, non un fenomeno ora»

So che brucia perdere all'ultimo minuto, venivamo anche noi dalla sconfitta nel derby alla fine ed è stata una mazzata«: così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Milan, Rino Gattuso.

Non era facile giocare qua, l'Udinese dopo l'Inter e la Roma è la squadra più fisica - ha aggiunto - Ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Speriamo di recuperare gli infortunati, abbiamo bisogno di tutti perché giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo guardare avanti, non eravamo scarsi prima e non siamo diventati bravi all'improvviso. Dobbiamo lottare ogni partita - ha concluso Gattuso - e fare più punti così, le vittorie ti aiutano a lavorare bene e con tranquillità e la palla non pesa

.



«Oggi mi tengo la prestazione. Non era facile venire qua». Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, allontanato per proteste nel convulso finale che ha portato al gol di Romagnoli che è valso lo 0 a 1 per i rossoneri, svela che «se la partita fosse finita 0 a 0» sarebbe «stato contento lo stesso perché l'Udinese è una delle squadre più fisiche del campionato». «Non è un caso - aggiunge nella conferenza stampa al termine dell'incontro - che questo sia un campo ostico da tanti anni». La retroguardia, «ha fatto una grandissima linea difensiva, non è facile giocare contro Lasagna, un giocatore veloce che si lancia da solo, e De Paul, uno che calcia tantissimo in porta». A voler trovare proprio una pecca, Gattuso chiede ai suoi di «vedere più veleno», aggiunge riferendosi ai rimpalli nell'area dell'Udinese sul gol di Romagnoli, «oggi ci è andata bene». Gattuso fa poi il punto sull'infortunio di Higuain. «Pensavo fosse una botta invece ha sentito una piccola fitta alla schiena, domani lo valutiamo; speriamo non sia nulla di grave perché in questo momento abbiamo bisogno di tutti». Al tecnico dell'Udinese Julio Velazquez resta l'amaro di una sconfitta arrivata all'esito della «miglior partita di questa squadra. La prestazione è stata buonissima in tutte le fasi, avremmo meritato di vincere o almeno pareggiare»

Ultimo aggiornamento: 5 Novembre, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA