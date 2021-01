Niente Milan. Emmanuel Kouadio Koné, centrocampista classe 2001 del Tolosa, è ad un passo dal Borussia Monchengladbach. Secondo le ultime indiscrezioni, l'operazione dovrebbe concludersi sulla base di 8-9 milioni di euro e già entro la prossima settimana potrebbe arrivare l'ufficialità. Il classe 2001 era stato avvicinato dal club rossonero, con un'offerta anche interessante. Ma la proposta della società tedesca è stata definita irrinuciabile dalle parti. Così il ds Massara prosegue l'operazione per il vero e unico obiettivo di questa sessione: Simakan dello Strasburgo. Il difensore francese ha da tempo detto sì alla proposta del Diavolo fino al 2025 e ora attende solo l'ultima intesa tra i club per volare in Italia. Il Milan resta ottimista e convinto di chiudere l'affare sui 15-18 milioni di euro, premi inclusi. Intanto, la Juventus ha registrato anche il no pubblico di Quagliarella. Con un messaggio su Instagram, il capitano dei blucerchiati ha giurato amore alla Sampdoria. L'offerta della Juventus (fino a giugno) non era così attraente e legame con la città ancora molto forte. Ora nei piani del calciatore c'è il rinnovo con il club di Ferrero per un'altra stagione.

