Milan-Juventus 0-1, Locatelli gela San Siro: rossoneri ko e l'Inter ringrazia. Allegri si rilancia nella lotta scudetto

A San Siro sorride la Juventus, che conquista una vittoria importante. Un successo che rilancia i suoi nella corsa scudetto. Il Milan perde 1-0 e fallisce l’aggancio in classifica all’Inter, che resta prima. Il Diavolo, costretto a giocare in 10 dal 40’ del primo tempo per il rosso a Thiaw (salterà il Napoli), non è brillante. Sono due squadre un po’ malandate quelle che si affrontano a San Siro e la gara non è bellissima. Poche le occasioni da rete. La prima capita a Reijnders, che va al tiro da fuori (pallone sul fondo), la seconda è a dire il vero molto più importante. Il Diavolo riparte con Rafael Leao, pallone in area, Giroud è lesto ad anticipare Rugani e a tirare in porta, ma Szczesny è bravissimo a distendersi sulla sua sinistra e a deviare in angolo. La Juventus risponde con Kostic e un diagonale di Rabiot che sfiora il palo.

Al 40’ l’episodio che cambia il match: Kean scappa, Thiaw lo atterra.

Per Mariani è rosso diretto. Check velocissimo, decisione confermata. Nella ripresa, con un uomo in più, la Juventus trova più coraggio. Ma è una gara a ritmi molto lenti. Manca il guizzo vincente, l’idea che stravolgerebbe tutto. Ed ecco che a scompigliare la partita ci pensa Locatelli, con una conclusione da fuori deviata da Krunic. Quanto basta per beffare Mirante.