Milan-Juventus, diretta dalle 20.45: probabili formazioni e dove vederla

Il Milan di Stefano Pioli per rimanere agganciato al treno dello scudetto. La Juventus di Massimiliano Allegri per entrare in zona Champions, sfruttando il pareggio dell'Atalanta di ieri sera. Il big match di San Siro davanti a 5mila spettatori mette in palio punti pesantissimi per la classifica. Entrambe le squadre non possono permettersi passi falsi e, soprattutto per i padroni di casa, sembra possa essere la sfida spartiacque della stagione: dopo la sosta infatti ci sarà il derby e poi la Lazio in Coppa Italia. Pioli si dovrebbe affida a Ibra lì davanti. Allegri si gioca la carta Dybala dal primo minuto al fianco di Morata. Si parte alle 20:45.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, A. Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, McKennie; Dybala, Morata. All.: Allegri.

