Probabili formazioni Juve-Milan, Rugani e Higuain dal primo minuto, Pioli punta ancora su Ibra

Sarri deve rinunciare a Dybala e de Ligt, squalificati, ed è pronto a rilanciare Rugani e Higuain dal primo minuto. Dubbio in attacco tra Bernardeschi e Douglas Costa. Il Milan perde quasi sicuramente CalhanogluLe probabili formazioni4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Kjaer, Bennacer, Kessie, Bonaventura, Saelemaekers, Paqueta’, Ibrahimovic. All. Pioli(4-3-3): Szczney, Cuadrado, Bonucci, Ruganit, Danilo, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa, Higuain Ronaldo. All. SarriIl match sarà trasmesso in diretta tv martedì 7 luglio 2020 in diretta tv in esclusiva su DAZN 1