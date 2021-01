Il calcio alla rovescia. Chi lo avrebbe mai detto. Per dieci anni, o giù di lì, Milan-Juventus è stata l’occasione per i rossoneri di salvare la stagione: un risultato di prestigio da dare in pasto ai tifosi in attesa di tempi migliori. Stavolta, a dovere salvare la stagione, almeno quella italiana, è la Juventus, che rischia di dire già addio al sogno del decimo titolo consecutivo. A dieci punti dalla vetta, occupata proprio dalla squadra di Pioli, i bianconeri, sia pure con una partita da recuperare, in caso di sconfitta sarebbero out: diventerebbe impossibile raggiungere non soltanto il Milan, ma anche un’Inter sempre più convincente, la Roma, il Napoli, probabilmente la stessa Atalanta.

Tuttavia, sono in molti a credere che la Juventus riuscirà a fermare l’inattesa corsa del Milan: troppa la differenza di qualità, quantità ed esperienza fra le due squadre. A maggiore ragione in assenza di Ibrahimovic.

IMBATTUTO

Sarà. Ma il Milan di Pioli è imbattuto ormai da 27 gare e in questo campionato finora ha sempre segnato almeno due gol a partita. Negli scontri diretti, ha battuto Inter, Napoli e Lazio e pareggiato con la Roma. La Juventus di Pirlo invece di scontri diretti non ne ha ancora vinto uno. Per non parlare dei 9 punti in meno rispetto alla Juventus di Sarri.

Sarà comunque una sfida aperta e probabilmente spettacolare. Ad aggiungere pepe, l’incrocio fra due tecnici con storia diversa, ma stesse caratteristiche di ex. Considerato uno di famiglia dalla Juventus, Pirlo è stato in realtà consacrato come campione di livello internazionale proprio dal Milan, con cui ha vinto due Champions League. Pioli invece alla Juventus ha vissuto i suoi anni più felici da calciatore. Prima di arrivare in testa alla classifica con questo Milan, Pioli è passato dalla panchina di altre 13 squadre, con alti e bassi, forse più bassi che alti. Pirlo invece è partito dall’alto: subito la Juventus, senza nessuna esperienza precedente.

CR7 SÌ, IBRA NO

A entrambi oggi piace un calcio offensivo e di possesso. Il Milan è una macchina ormai rodata, la Juventus no. L’assetto variabile proposto da Pirlo finora funziona a partite alterne. Però domani sera Pirlo avrà Ronaldo e Pioli non avrà Ibrahimovic. Le altre assenze annunciate più o meno si bilanciano: da una parte Bennacer e lo squalificato Tonali a rendere obbligate le scelte di centrocampo di Pioli, dall’altra Morata e Alex Sandro, fresco di Covid, unico centravanti e unico terzino sinistro di ruolo nella rosa di Pirlo. Per il Milan un esame di laurea, per la Juventus, ebbene sì, l’ultima spiaggia. In gennaio.

