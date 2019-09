Milan-Inter, i voti del derby: si salva soltanto Donnarumma, Barella gioca con più coraggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DONNARUMMA 7Tre parate super che tengono a galla il Milan nel primo tempo. Beffato dalla deviazione di Rafael Leao sul gol vittoria di Brozovic.CONTI 4.5Dalle sue parti Asamoah e Sensi fanno quello che vogliono. Suo il fallo da dove arriva il gol di Brozovic.MUSACCHIO 5Un buon primo tempo, ma crolla nella ripresa come il resto della squadra.ROMAGNOLI 5Resiste fino a 12’ dalla fine. Poi Lukaku lo sovrasta di testa per il raddoppio.RODRIGUEZ 5Sciagurato con quel retropassaggio al 10’ che sarebbe potuto costare caro al Milan.KESSIE 5.5Recupera molti palloni, ma non lascia mai il segno.BIGLIA 5Inizia male, finisce malissimo. Sempre in affanno. Su di lui c’è il pressing asfissiante dei nerazzurri.CALHANOGLU 5Gioca troppo lontano dalla porta e in fase difensiva non è sempre brillante.SUSO 5Da trequartista non è mai decisivo. Peccato per quel pallone non dato a Rafael Leao a fine primo tempo.PIATEK 5Ancora una volta non gli arrivano praticamente mai palloni. Giampaolo dovrebbe chiedergli compiti diversi.RAFAEL LEAO 6In campo a sorpresa dall’inizio. Cerca di prendere le misure a Godin, poi si scrolla la timidezza e regala qualche spunto interessa.PAQUETÀ 6Meglio sicuramente da mezz’ala, ma gli manca lo spunto decisivo.GIAMPAOLO 5Il suo Milan non ha un’identità. O trova un rimedio o i tifosi rossoneri dovranno rassegnarsi a un’altra stagione difficoltosa.HANDANOVIC 6Il Milan non si rende mai pericoloso. Lo sloveno non deve fare nemmeno una parata.GODIN 7Nei primi 20’ si fa sentire su Rafael Leao. Un giocatore con la sua garra serviva a questa Inter.DE VRIJ 6.5Tiene la posizione nelle poche volte che il Milan prova a sfondare dalle sue parti.SKRINIAR 6.5Un passo in avanti rispetto alle ultime prestazioni.D’AMBROSIO 6.5Ha sul groppone quel palo colpito a porta vuota. Poi, si fa vedere con una rovesciata bellissima, ma è in posizione di fuorigioco.BARELLA 7Il gol allo Slavia Praga nel debutto in Champions lo ha svegliato dal torpore di inizio stagione. Gioca con più coraggio e serve a Lukaku un assist bellissimo.BROZOVIC 7Fa girare il pallone e segna il gol del vantaggio. Sempre presente nel derby.SENSI 5.5Perde troppi palloni a centrocampo. Anche per lui arriva un momento di flessione dopo un ottimo inizio stagione.ASAMOAH 6.5Non ha problemi a saltare Conti e rendersi pericoloso.LUKAKU 6.5Si sbatte tanto, ma non riesce a superare Romagnoli. Fino al gol del raddoppio.LAUTARO MARTINEZ 5.5Corre molto, ma a volte sembra che non giochi con e per la squadra.CONTE 7Vince il suo primo derby e riconquista il primato superando la Juventus, vittoriosa contro il Verona.