Milan-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

A chiudere in bellezza la dodicesima giornata (e anche tre settimane con molti impegni) ci sarà Milan-Inter, il derby della Madonnina che, ora come ora - e anche come è stato spesso in passato -, è una delle partite più interessanti, in prospettiva classifica e non solo.

Da una parte ci sono i rossoneri di Stefano Pioli, primi della classe con il Napoli, con un piede fuori dalla Champions League, che hanno ritrovato l'immenso e imperituro Zlatan Ibrahimovic (che giocherà al posto di Olivier Giroud), dall'altra ci sono gli uomini di Simone Inzaghi (lui, il tecnico, alla prima stracittadina in terra lombarda dopo anni passati a Roma), che hanno perso qualche punto nel percorso, ma che non hanno mai abbandonato la nave. L'anno scorso ci fu il sorpasso dell'Inter e l'inizio di una serie che ha portato la squadra di Antonio Conte direttamente allo scudetto. Adesso le cose non si sa se cambieranno. Ecco le probabili formazioni.

Milan-Inter, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 5 Ballo-Touré; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao; 11 Ibrahimovic. All. Pioli

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Dove vederla in tv e diretta streaming

Milan-Inter di domenica 7 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito del Messaggero.it.