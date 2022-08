Milan, Renato Sanches verso il Psg. La Juve sfida l'Inter per Milenkovic e il Napoli per Raspadori. Mertens, offerta del Galatasaray

Dalla Francia sono sicuri: Renato Sanches va al Psg per 15 milioni di euro. Secondo L’Equipe sfuma un altro obiettivo centrocampo per il Milan, dopo l’accordo tra il giovane Chukwuemeka e il Chelsea. Il portoghese non vede l’ora di trasferirsi a Parigi. Ieri aveva saltato l’allenamento e ora si capisce il motivo. Il club di via Aldo Rossi, che in difesa non molla Diallo (Tanganga l’alternativa), vira su Pape Matar Sarr del Tottenham, ma nell’ultima stagione in prestito al Metz. L’Inter lavora al mercato in uscita. Per Pinamonti è duello Atalanta-Sassuolo, con i neroverdi che vogliono anche Casadei. Sanchez va al Marsiglia e per Dumfries i nerazzurri hanno avvisato il Chelsea: ci vogliono 40-45 milioni di euro. Se parte l’olandese, piace uno tra Odriozola e Singo.

Roma, Mourinho ha vinto: ha convinto la proprietà ad anticipare di una stagione il salto di qualità. Ultimo step, tenere Zaniolo

La Serie A già promette show e gol, attacco allo scudetto

È sfida alla Juventus per Milenkovic. Nessuna operazione per Pogba, che dopo il consulto specialistico di ieri a Lione sceglie le terapie conservative per gestire la lesione al menisco laterale. Starà fuori cinque settimane: le prime tre senza campo e pallone, solo palestra e piscina. Detto questo, a centrocampo Paredes rimane vincolato all’uscita di Arthur, il Galatasaray fa sul serio per Rugani, trattativa ben avviata con la Juventus che vuole cederlo solo a titolo definitivo. Ore calde per Kostic, sempre più vicino al West Ham, ma l’ormai ex Eintracht spera in un inserimento last minute dei bianconeri, che stanno valutando la situazione. Con Morata sempre più in salita, per l’attacco torna di attualità Muriel. Il Napoli è vicinissimo a Kepa e offre 32 milioni di euro al Sassuolo per Raspadori. Gli emiliani ne chiedono 40. E sul giocatore c’è anche la Juventus. Il Galatasaray fa sul serio per Mertens: l’obiettivo del giocatore è quello di strappare un accordo di circa 5 milioni di euro. Pablo Marì, difensore dell’Arsenal classe 1993 protagonista nella seconda metà dell’ultima stagione con la maglia dell’Udinese (15 partite e due gol in A), va al Monza.