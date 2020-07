Milan, incontro con Raiola: il rinnovo di Donnarumma è più vicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovotargato Pioli vuole ripartire dalla certezza. E il desiderio è reciproco: in scadenza nel 2021, il portiere classe '99 è pronto a legarsi ancora ai colori rossoneri. Non intende partire a zero, tra un anno, e per questo ha incontrato nelle scorse ore il suo agente. Il procuratore sta approfondendo l'ultima offerta dell'ad: rinnovo fino al 2022 o 2023, alle stesse condizioni economiche (stipendio da 6 milioni di euro a stagione). Nel pacchetto sono compresi anche una serie di premi facilmente raggiungibili, ma il vero scoglio è rappresentato dalla clausola. Raiola, infatti, vorrebbe inserirne una molto bassa, sui 30-40 milioni di euro. Presto ci sarà un vertice decisivo, che darà l'opportunità al noto procuratore di parlare anche del contratto di Ibrahimovic. L'attaccante svedese vuole rimanere ancora a Milano e, per realizzare il suo obiettivo, può puntare sulla stima di Pioli.