Milan, incontro per la firma di Piatek. Il Genoa insiste per Pjaca e Sanabria

Giornata ricca di incontri a Milano. Mentre i dirigenti del Milan definiscono gli ultimi dettagli per il passaggio di Piatek, il presidente del Genoa, Preziosi, accelera per Pjaca e Sanabria. Nelle ultime ore sono stati avviati, infatti, anche i contatti con l'attaccante del Betis ex Roma, seguito tra l'altro dallo stesso procuratore del bomber polacco. Una trattativa in casa quindi, che potrebbe a stretto giro scaldarsi. Attese novità anche sul fronte Balotelli: ad un passo dall'Olympique Marsiglia, Super Mario è stato sondato dal Sassuolo e soprattutto dal West Ham, ora posizionato sulla corsia di sorpasso. Tra i sostituti di Boateng, oggi presentato dal Barcellona, i dirigenti neroverdi seguono pure Facundo Ferreyra (già nel mirino del Nantes) e Caprari. Ques'ultimo però ha una valutazione importante. © RIPRODUZIONE RISERVATA